В Раду снова вносят законопроект для ослабления употребления украинского языка, - Княжицкий

2 сентября, 2020, 11:25

В зал Верховной Рады вносят очередной законопроект, призванный ослабить потребление украинского языка в образовании в пользу русского

Об этом написал народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий в Facebook.

"На этой неделе в зал Верховной Рады выносят очередной проект, который призван ослабить применение украинского языка в образовании в пользу русского. И это понятно, поскольку именно Владимир Путин назвал русский язык "мягкой силой России". И поэтому в России противоположные процессы", - заявил депутат.

Он описал историю с профессором филологии из России, которого уволили за пост в соцсети.

"Гусейнов задал вопрос: "почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому еще и украинский". И сам ответил на него:" Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском. А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того скудного клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - цитирует Княжицкий.

Он отметил, что этот пост обсуждала вся Россия и это обсуждение завершилось увольнением профессора.

"Если бы украинская власть защищала украинский язык у нас и в мире хотя бы на сотую долю от того, как это делают поляки, русские или французы, наша страна жила бы давно защищенной и от внутренних споров, и от внешней агрессии", - подытожил Княжицкий.