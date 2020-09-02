В Киеве за лето было побито шесть температурных рекордов
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Отмечается, холодное было в начале календарного лета - 2 и 3 июня, когда температура под утро опустилась до + 5,5 ° С, а самым жарким оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до + 34,1 ° С.
Дней с жарой, которая превысила 30 ° С, было 25, причем почти поровну в каждый месяц.
"За лето в Киеве установлено 6 температурных рекордов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что количество осадков за лето на проспекте Науки составило 55% климатической нормы, оно вошло в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.
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