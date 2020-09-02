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Espreso.tvКультураВ Херсоне впервые проведут GogolFest DREAM

В Херсоне впервые проведут GogolFest DREAM

Продлится мультидисциплинарный фестиваль с 4 по 6 сентября. За три дня и две ночи херсонцам покажут около 50 мероприятий театральной, визуальной, музыкальной, образовательной, перформативной и ночной программ

Открывать GogolFest DREAM перформанс на трофейных моста "И корабль плывет". Действо готовят Влад Троицкий и группа DakhaBrakha. В последний же день покажут оперу "Иов" композиторов Ильи Разумейко и Романа Григорива, которая в этом году получила Шевченковскую премию.

Среди локаций фестиваля - Театр имени Николая Кулиша (представление и новая опера), Urban CAD (визуальная и ночная программы) и отель "Фрегат" (музыкальная программа).

Особенностью херсонского GogolFest DREAM станет необычный трансфер Гоголь Train, созданный вместе с "Укрзализныцей". Это специальный чартерный арт-поезд Киев-Херсон-Киев, в котором будут проходить художественные мероприятия. В частности организаторы обещают музыкальную сцену, выставки и перформансы.

 

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