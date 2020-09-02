В Херсоне впервые проведут GogolFest DREAM
Открывать GogolFest DREAM перформанс на трофейных моста "И корабль плывет". Действо готовят Влад Троицкий и группа DakhaBrakha. В последний же день покажут оперу "Иов" композиторов Ильи Разумейко и Романа Григорива, которая в этом году получила Шевченковскую премию.
Среди локаций фестиваля - Театр имени Николая Кулиша (представление и новая опера), Urban CAD (визуальная и ночная программы) и отель "Фрегат" (музыкальная программа).
Особенностью херсонского GogolFest DREAM станет необычный трансфер Гоголь Train, созданный вместе с "Укрзализныцей". Это специальный чартерный арт-поезд Киев-Херсон-Киев, в котором будут проходить художественные мероприятия. В частности организаторы обещают музыкальную сцену, выставки и перформансы.
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