В Херсоне впервые проведут GogolFest DREAM

2 сентября, 2020, 21:20

Продлится мультидисциплинарный фестиваль с 4 по 6 сентября. За три дня и две ночи херсонцам покажут около 50 мероприятий театральной, визуальной, музыкальной, образовательной, перформативной и ночной программ

Открывать GogolFest DREAM перформанс на трофейных моста "И корабль плывет". Действо готовят Влад Троицкий и группа DakhaBrakha. В последний же день покажут оперу "Иов" композиторов Ильи Разумейко и Романа Григорива, которая в этом году получила Шевченковскую премию.

Среди локаций фестиваля - Театр имени Николая Кулиша (представление и новая опера), Urban CAD (визуальная и ночная программы) и отель "Фрегат" (музыкальная программа).

Особенностью херсонского GogolFest DREAM станет необычный трансфер Гоголь Train, созданный вместе с "Укрзализныцей". Это специальный чартерный арт-поезд Киев-Херсон-Киев, в котором будут проходить художественные мероприятия. В частности организаторы обещают музыкальную сцену, выставки и перформансы.