В Донецкой области женщина пыталась раздробить соль взрывчаткой, ее госпитализировали
2 сентября, 2020, 22:56
В Донецкой области женщина пыталась раздробить кусок соли неустановленной взрывчаткой, которую "нашла среди инструментов"
Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.
"В полицию поступило сообщение от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что ими была оказана медицинская помощь 60-летней женщине с многочисленными травмами обеих рук и живота", - говорится в сообщении.
По словам потерпевшей, она неизвестным предметом, который нашла среди инструментов, пыталась разбить кусок соли.
Правоохранители предварительно квалифицировали событие по статье о "покушении на убийство".
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