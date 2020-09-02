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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области женщина пыталась раздробить соль взрывчаткой, ее госпитализировали

В Донецкой области женщина пыталась раздробить соль взрывчаткой, ее госпитализировали

В Донецкой области женщина пыталась раздробить кусок соли неустановленной взрывчаткой, которую "нашла среди инструментов"

Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

"В полицию поступило сообщение от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что ими была оказана медицинская помощь 60-летней женщине с многочисленными травмами обеих рук и живота", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшей, она неизвестным предметом, который нашла среди инструментов, пыталась разбить кусок соли.

Правоохранители предварительно квалифицировали событие по статье о "покушении на убийство".

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