В Черновицкой области открывают шестнадцатую больницу для больных коронавирусом, - ОГА
Об этом сообщает Черновицкая ОГА.
"В Черновицкой области открывают шестнадцатую госпитальную базу для больных коронавирусом. Со 2 сентября больных COVID-19 и лиц с подозрением на него будет принимать Герцаевская центральная районная больница", - говорится в сообщении.
Для нужд этих пациентов перепрофилировали терапевтическое и хирургическое отделение районной больницы.
В областной администрации отметили, что для больных COVID-19 в Герцаевской районной больнице развернули 54 стационарных кровати и 3 реанимационных.
"Раньше больных коронавирусом из Герцаевского района доставляли в Глыбокскую или в областную больницу в Черновцах. Однако, учитывая загруженность этих стационаров, приняли решение открыть дополнительную госпитальную базу", - добавили в ОГА.
- По состоянию на утро 2 сентября в Украине обнаружили 2495 новых случаев коронавируса.
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