Украина откроет регулярное воздушное сообщение с Сингапуром и Исландией

2 сентября, 2020, 16:22

Кабинет министров принял распоряжение об открытии регулярного воздушного сообщения между Республикой Сингапур и Исландией

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, правительство приняло распоряжение "О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Сингапур о воздушном сообщении" и "О подписании Соглашения между Кабинетом министров и Правительством Исландии о воздушном сообщении".

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина расширяет перечень стран, с которыми сотрудничает в авиаперевозках.

"Мы готовимся к заключению двух межправительственных соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией. Сегодня соответствующими распоряжениями Правительство одобрило проекты этих соглашений и уполномочил председателя Государственной авиационной службы подписать их от украинской стороны", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

В пресс-службе отметили, что соглашения будут определять порядок регулирования международных полетов между Украиной и Сингапуром, а также между Украиной и Исландией. Кроме того, они будут устанавливать порядок предоставления авиакомпаниям разрешений на выполнение регулярных полетов, а также предусматривать взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержать положения относительно авиационной безопасности.

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