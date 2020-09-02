Убийство Шеремета: адвокат подал апелляцию на заключение Антоненко
Документ опубликован на сайте юридической фирмы "Сенс Консалтинг", приобщенной к защите Антоненко.
"Публикуем апелляционную жалобу адвоката (Дмитрия - ред.) Кругового на решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения Андрею Антоненко. Постановление подлежит обжалованию только в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
В апелляционной жалобе Круговой отметил, что прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве, "суд произвольно установил риск побега и риск незаконного влияния на свидетелей (потерпевших), руководствуясь при этом исключительно тяжестью инкриминируемого деяния, а в части весомости доказательств - только их номинальным перечнем - реестром материалов, не учитывая принцип Летелье, по которому риск побега уменьшается с течением времени, каким бы он ни был коротким ".
Юристы отмечают, что после смягчения мер другим обвиняемым никаких негативных последствий не наступило, и это, по мнению защиты Антоненко, косвенно подтверждает беспочвенность утверждений суда о содержании Антоненко под стражей как единственно возможный способ устранения рисков.
В "Сенс Консалтинг" напомнили, что рассмотрение судом присяжных дела об убийстве Шеремета назначено на пятницу, 4 сентября.
"Дело будет рассматривать суд в составе 2 профессиональных судей (Голуб, Антонюк) и трех присяжных, отбор которых будет проводиться в первом заседании", - отметили в юридической фирме.
Также юристы отметили, что пока Антоненко находится под стражей 265 дней.
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