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Espreso.tvСпортТренер "Барселоны" Куман ввел новое правило для футболистов

Тренер "Барселоны" Куман ввел новое правило для футболистов


фото: Getty Images
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман ввел новое правило о клубных тренировках футболистов

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, теперь игроки основной команды обязаны приезжать на клубную базу за час до начала тренировки. Во время работы испанца Хосепа Гвардиолы в "Барселоне" футболисты также придерживались этого правила, однако позже, новые тренеры отменили эту норму.

Нидерландский специалист Рональд Куман убежден, что такие изменения в тренировочно-подготовительном процессе должны повысить уровень дисциплинированности среди игроков "Барсы".

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