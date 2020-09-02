Тренер "Барселоны" Куман ввел новое правило для футболистов
2 сентября, 2020, 13:47
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман ввел новое правило о клубных тренировках футболистов
Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, теперь игроки основной команды обязаны приезжать на клубную базу за час до начала тренировки. Во время работы испанца Хосепа Гвардиолы в "Барселоне" футболисты также придерживались этого правила, однако позже, новые тренеры отменили эту норму.
Нидерландский специалист Рональд Куман убежден, что такие изменения в тренировочно-подготовительном процессе должны повысить уровень дисциплинированности среди игроков "Барсы".
- 20 июля стало известно, что Рональд Куман хочет видеть в команде нидерландского полузащитника "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума.
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