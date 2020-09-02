Трамп о беспорядках в Висконсине: На самом деле, это - внутренний террор

2 сентября, 2020, 10:24

Президент США Дональд Трамп посетил город Кеноша в штате Висконсин, чтобы поддержать правоохранительные органы и местный бизнес после беспорядков и мародерства, вспыхнувших после стрельбы полицейских в афроамериканца

В ходе визита Трамп заявил, что это не акты мирного протеста, а на самом деле - внутренний террор.

Он осудил власти штата, которые являются представителями Демократической партии, за то, что они не сразу согласились на его предложение о федеральной помощи.

Также Трамп отверг утверждения демократов о наличии структурного расизма в стране и ее отделениях полиции.

LIVE: President @realDonaldTrump participates in a roundtable https://t.co/Qrk3mdvypZ - The White House (@WhiteHouse) September 1, 2020

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский ранил афроамериканца Джейкоба Блейка.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько домов и автомобилей. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.

Шеф полиции города Дэниэл Мискинис отметил, что в ночь на среду в Кеноше во время беспорядков имели место поджоги, случаи вандализма и мародерства.

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