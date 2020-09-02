Столичный метрополитен и "Киевпастранс" просят городскую власть компенсировать потери от карантина

2 сентября, 2020, 10:20

Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат

С соответствующим заявлением к столичной власти обратились представители профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс", сообщили в пресс-службе КГГА.

Потеря доходов КП "Киевский метрополитен" в период с 17 марта по 25 мая 2020 года составляет около 621 млн грн. В обычных условиях предприятие должно получить в среднем 277 млн грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы КП "Киевский метрополитен" тратит до 200 млн грн в месяц.

В обращении указывается, что с 17 марта до 25 мая метрополитен вообще не получал доходов от перевозки. Кроме того, вследствие карантина пассажиропоток в подземке значительно уменьшился.

"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП "Киевский метрополитен" на сумму не менее 162 млн грн. В результате уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года", - говорится в обращении профсоюза.

В то же время, в КП "Киевпастранс" задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 7,74 млн грн.

В обращении представители профсоюза подчеркивают, что за период карантина потеря доходов предприятия за месяц достигла 162,2 млн грн.

Транспортники призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, которое состоится 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс", чтобы они могли выплачивать зарплату работникам и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.