США отказались участвовать в международной разработке вакцины от коронавируса под эгидой ВОЗ

2 сентября, 2020, 11:45

Спикер Белого дома Джадд Дир заявил, что США не будут участвовать в международной разработке вакцины от коронавируса нового типа COVID-19

Решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает CNN.

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"США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем принимать участие в международных разработках, в которых участвуют коррумпированные ВОЗ и Китай", - заявил Дир.

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Он также заверил, что будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" по эффективности и безопасности.

На сегодня в мире зарегистрировано 25 917 000 случаев заражений коронавирусом.

Антилидером по инфицированию остаются США, Бразилия, Индия и Россия.