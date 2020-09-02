США отказались участвовать в международной разработке вакцины от коронавируса под эгидой ВОЗ
Решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает CNN.
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"США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем принимать участие в международных разработках, в которых участвуют коррумпированные ВОЗ и Китай", - заявил Дир.
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Он также заверил, что будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" по эффективности и безопасности.
На сегодня в мире зарегистрировано 25 917 000 случаев заражений коронавирусом.
Антилидером по инфицированию остаются США, Бразилия, Индия и Россия.
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