США могут ввести санкции против России в случае вмешательства в дела Беларуси, - Reuters
2 сентября, 2020, 14:08
Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против России в случае вмешательства в дела Беларуси
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
"Чиновник, который говоорил на условиях анонимности, заявил, что Соединенные Штаты могли бы рассмотреть вопрос о введении санкций против России, если бы она открыто вмешалась с применением силы в Беларусь", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что США могут ввести санкции против семи белорусских чиновников. Причиной такого возможного решения называют "фальсификацию" президентских выборов и подавления протестов.
- Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
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