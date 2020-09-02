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Espreso.tvОбществоСША могут ввести санкции против России в случае вмешательства в дела Беларуси, - Reuters

США могут ввести санкции против России в случае вмешательства в дела Беларуси, - Reuters


фото: reuters
Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против России в случае вмешательства в дела Беларуси

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

"Чиновник, который говоорил на условиях анонимности, заявил, что Соединенные Штаты могли бы рассмотреть вопрос о введении санкций против России, если бы она открыто вмешалась с применением силы в Беларусь", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что США могут ввести санкции против семи белорусских чиновников. Причиной такого возможного решения называют "фальсификацию" президентских выборов и подавления протестов.

  • Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
  • Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

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