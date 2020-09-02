Со дна реки Случь подняли древнюю лодку
2 сентября в Березном, что на Ровенщине, волонтеры совместно со спасателями местного подразделения ГСЧС выкопали и подняли из реки Случь древнюю лодку-долбленку. Об этом сообщает "Еспресо.Захид" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ровенской области.
Фото: ГУ ГСЧС в Ровенской области.
Всего на месте работало 15 человек. Из-за течения лодку выкапывать было трудно, но волонтеры и спасатели таки достигли цели.
Лодка имеет длину 10 метров, вес - почти три тонны. Сколько пробыла лодка под водой - не известно. Ее планируют перевезти в Ровно, провести экспертизу и установить возраст судна.
Фото: ГУ ГСЧС в Ровенской области.
По словам волонтера Ольги Постниковой, это уже вторая попытка поднятия лодки. В прошлый раз из-за большого течения лодку не удалось вытянуть.
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