СБУ нашла на Луганщине тайник с гранатометами
2 сентября, 2020, 09:05
На Луганщине сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка.
Оперативники изъяли 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма) и более 7 тыс. патронов различного калибра.
Проверяется информация о причастности оккупантов к схрону.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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