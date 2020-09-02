СБУ нашла на Луганщине тайник с гранатометами

2 сентября, 2020, 09:05

На Луганщине сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка.

Оперативники изъяли 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма) и более 7 тыс. патронов различного калибра.

Проверяется информация о причастности оккупантов к схрону.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).