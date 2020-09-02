Рада поддержала отмену бумажных трудовых книжек: проект закона прошел первое чтение
Проект закона в первом чтении поддержали 283 народных депутата, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, документом предлагается ведение учета трудовой деятельности работника в электронной форме.
Отмечается, что закон упростит доступ к информации о трудовом стаже. При этом пенсии предлагается назначать автоматически через электронный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины.
Согласно тексту закона, реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд. В случае отсутствия сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц, Пенсионный фонд должен собрать ее в течение пяти лет со дня вступления в силу закона. Для этого страхователи или застрахованные лица должны предоставить Пенсионному фонду имеющиеся трудовые книжки лично под подпись.
Кроме того, если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.
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