"Разрушение нашего великого наследия": Трамп резко отреагировал на идею снести памятники Колумбу, Вашингтону и другим американским героям

2 сентября, 2020, 11:18

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп выступает решительно против предложения властей Вашингтона снести памятники американским историческим личностям

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени.

Ранее созданная в Вашингтоне специальная комиссия выступила с предложением о сносе или перемещении мемориала в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, памятников первооткрывателю Америки Христофору Колумбу и президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину.

По мнению комиссии, они были "причастны к работорговле, расистским проявлениям и жесткости".

"Среди многих других смехотворных рекомендаций, радикально-либеральный мэр Вашингтона (округ Колумбия) повторяет ту же риторику левых, которая использовалась для разжигания опасных беспорядков, - риторику разрушения нашей истории и разрушения нашего великого наследия", - отметила Макинени.

В своем заявлении она назвала рекомендации "безответственными" и добавила, что Трамп считает, что все памятники следует хранить и уважать.

"Пока президент Трамп находится в Белом доме, безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут. Как мэру столицы нашей страны, города, принадлежащего американскому народу, ей должно быть стыдно за то, что она даже предлагает такое на рассмотрение", - отметила представитель белого дома.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки из-за смерти чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку денег. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершали поджоги и массовые ограбления магазинов.

Впоследствии, по США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков порочат и свергают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участии в построении колониальных империй или любых угнетениях неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был опустошен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавших в гражданской войне на стороне федеральных властей.

порочат и свергают памятники Также HBO Max убрал по обвинению в расизме из доступу американскую киноклассику 1939 года по одноименной книге Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", вышедшей в свет в 1936 году. Фильм входил в 200 лучших киношедевров всех времен.