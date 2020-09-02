"Плод болезненной фантазии": Кулеба ответил Лаврову о "200 экстремистах из Украины"

2 сентября, 2020, 15:39

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "плодом болезненной фантазии" заявление главы МИД России Сергея Лаврова о "200 экстремистах, подготовленных в Украине", которые дестабилизируют ситуацию в Беларуси

Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову ", - написал Кулеба.

Он отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси, в то время как Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше.

"Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк. И главное: Воистину, как говорит пословица:" вор кричит - держите вора ", - написал министр.

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