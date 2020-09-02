"Очередной преступный акт российской власти". МИД Украины отреагировал на отравление Навального

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Только что правительство ФРГ обнародовало полученные им "несомненные доказательства" наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального. Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом ", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты добавили, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на "эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком".

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - отметили в сообщении.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .

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