 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Очередной преступный акт российской власти". МИД Украины отреагировал на отравление Навального

"Очередной преступный акт российской власти". МИД Украины отреагировал на отравление Навального

МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Только что правительство ФРГ обнародовало полученные им "несомненные доказательства" наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального. Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом ", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты добавили, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на "эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком".

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - отметили в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать