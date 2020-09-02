"Нам очень жаль": "Дия" на неделю приостановила регистрацию ФЛП

2 сентября, 2020, 10:00

"Дия" временно приостановила прием заявок по регистрации ФЛП для решения проблемы значительной нагрузки на регистраторов

Об этом сообщила пресс-служба веб-портала "Дия" в Telegram.

"Мы временно приостанавливаем прием заявлений по регистрации ФОПов, чтобы решить проблему значительной нагрузки на регистраторов и усовершенствовать получения услуг, сделать более удобным и качественным", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прием заявок начнется примерно через неделю, после доработки функционала нового ЕГР.

Также отмечается, что поданные ранее заявления обрабатываются, все данные сохранены.

"Обязательно сообщим, когда снова сможете открыть собственное дело через портал", - отметили в пресс служба.

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