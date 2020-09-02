"Механизм освобождения пожизненных должен быть четким": Кабмин согласовал два законопроекта относительно осужденных

2 сентября, 2020, 16:04

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что правительство согласовало два законопроекта относительно заключенных, которыми Украина выполняет ряд решений Европейского суда по правам человека

Об этом он сообщил в Facebook .

"Только Кабмин согласовал два законопроекта, которыми мы выполняем целый ряд решений Европейского суда по правам. Среди ключевых изменений: внедряется право осужденных на получение электронных копий документов уголовного производства; отменяются отдельные ограничения на проведение забастовок; уменьшаются случаи применения административного ареста и ускоряется рассмотрение апелляций на применение административного ареста; вводится возможность совместного содержания пожизненных и лиц, которые должны отбывать наказание в помещениях камерного типа исправительной колонии максимального уровня безопасности", - отметил Малюська.



По его словам, правительство также наводит порядок с освобождением лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы.



"И здесь уже важно дочитать до конца, чтобы не сгенерировать фейка, что мы решили повыпускать пожизненных. На самом деле нет, но для полного понимания нужен контекст. Во времена независимости на свободу вышли 8 пожизненных. Каждый из них в соответствии отбыл 20, 15, 1,4 , 19, 15, 9, 22 и 27 лет заключения перед тем, как к ним были применено помилование и они вышли на свободу ", - написал министр.

По словам малюська, ЕСПЧ констатировал, что существующий механизм помилования не соответствует Европейской конвенции и механизм освобождения пожизненных должен быть четким, прозрачным и предсказуемым.



"Поэтому мы предложили, что: обращение об изменении наказания можно подавать после отбытия 10 лет заключения; должен быть подготовлен аргументированный план реинтеграции заключенного в общество; суд имеет право заменить пожизненное лишение свободы на срочное лишение свободы от 15 до 20 лет ( то есть минимальный срок заключения пожизненным будет 25 лет: минимум 10 лет до обращения в суд, а затем дополнительно от 15 до 20 лет заключения) ", - отметил он.

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