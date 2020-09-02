"Эта история является большим фейком": Зеленский отреагировал на заявления об отсутствии денег в Фонде борьбы с COVID-19

2 сентября, 2020, 14:18

Об этом он заявил во время брифинга в Харьковской области, сообщает Укринформ.

"С "ковидным" фондом все в порядке... там почти все деньги есть", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что информация, что в фонде почти не осталось денег, является неправдивой.

"Почти все, я не помню, сколько. Этот вопрос премьер-министра. Это неправда, эта история является большим фейком, который подогревают разные люди, журналисты", - сказал он.

В июле министр финансов Сергей Марченко отметил, что бюджетный Фонд борьбы с COVID-19 практически исчерпан .

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что власти смогут найти деньги на средства для борьбы с коронавирусом, если будет такая необходимость.

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