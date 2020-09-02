"Если будут какие-то игрища - "мы своих не сдаем", то уйдут все вместе", - Арахамия о возможных отставках в Кабмине

2 сентября, 2020, 11:52

По словам главы "Слуги народа" Давида Арахамии, фракция ожидает быстрых и эффективных действий от министров экономического и энергетического блоков во избежание отставок и готова сменить все правительство, если оно займет позицию "своих не сдаем".

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Если будут какие-то игрища - "мы своих не сдаем", то уойдут все вместе", - цитирует издание слова Арахамия.

Арахамия отметил, что программу правительства не голосовали, чтобы не давать иммунитета.

"Сейчас прошло несколько месяцев, мы правильно сделали, что не давали иммунитет", - считает глава "Слуги народа".

При этом Арахамия заметил наличие большого количества вопросов к ключевым министрам экономического и энергетического блоков.

"Кризис в энергетике существует? - Существует. Кризис в экономике существует? - Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим быстрого движения и плана, они будут сменены", - сказал Арахамия.

Он добавил, что у него нет "четкого, кристаллического" понимания, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса, а следовательно, у других депутатов, принимающих кадровые решения, такого понимания еще меньше.

"Поэтому я... собирал отдельно каждого министра и говорил: если не будем иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров", - отметил глава "Слуги народа".

В то же время, по его словам, оснований для отставки всего правительства пока нет.

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