"Если будут какие-то игрища - "мы своих не сдаем", то уйдут все вместе", - Арахамия о возможных отставках в Кабмине
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Если будут какие-то игрища - "мы своих не сдаем", то уойдут все вместе", - цитирует издание слова Арахамия.
Арахамия отметил, что программу правительства не голосовали, чтобы не давать иммунитета.
"Сейчас прошло несколько месяцев, мы правильно сделали, что не давали иммунитет", - считает глава "Слуги народа".
При этом Арахамия заметил наличие большого количества вопросов к ключевым министрам экономического и энергетического блоков.
"Кризис в энергетике существует? - Существует. Кризис в экономике существует? - Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим быстрого движения и плана, они будут сменены", - сказал Арахамия.
Он добавил, что у него нет "четкого, кристаллического" понимания, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса, а следовательно, у других депутатов, принимающих кадровые решения, такого понимания еще меньше.
"Поэтому я... собирал отдельно каждого министра и говорил: если не будем иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров", - отметил глава "Слуги народа".
В то же время, по его словам, оснований для отставки всего правительства пока нет.
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