"Держись за балкон, не упади": нардеп-"слуга" Шевченко угрожал парламентскому фотокорреспонденту и пришел в ложу СМИ

2 сентября, 2020, 14:23

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в социальных сетях угрожал фотокорреспонденту Яну Доброносову

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В объектив фотокорреспондента Яна Доброносова 1 сентября попал Шевченко.

Фотограф разместил фото с ним в Facebook. Нардеп начал выражать недовольство и писать угрозы в комментариях.

"Придется взять фотоаппарат и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади", - написал Шевченко.

Фото: Буквы

Уже сегодня нардеп пришел к фотографу в ложу прессы.

"К сожалению, депутат Шевченко пришел ко мне на балкон. Снимал, как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил "зачем я это делаю?" я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил "мне по ** й, что ты считаешь", - написал Доброносов.