"Деда просто подставили": Гармаш рассказал о своем разговоре с Фокиным

2 сентября, 2020, 23:09

Член трехсторонней контактной группы в Минске, журналист Сергей Гармаш рассказал о своем разговоре с Витольдом Фокиным насчет скандальных высказываний экс-премьера по Донбассу

Витольд Фокин настаивает на том, что отдельные части теперь уже скандального интервью были искажены.

Об этом написал на своей странице в Facebook член трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш.

"Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано.

В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова почему-то исчезли... Его идея об "особом статусе" для всего Донбасса тоже не совсем то, о чем все подумали. Когда он начал ее нам доказывать, оказалось, что он понимает под особым статусом те самые "свободные экономические зоны", о которых до этого говорил Кравчук. Причем, я уверен, он не выкручивается, не лукавит. Он искренний и очень эмоционально переживает все, что сейчас пишут ему и о нем ...Думаю, это как раз тот случай, когда проблема не в идеях, а в непонимании и манипуляции кое-кого человеком, который искренне любит свою страну, но из-за долгого отсутствия в политике, не сориентировался в этих мутных водах. Деда просто подставили, и я имею в виду не только пророссийское издание... Бог им судья", - написал Гармаш.

Начну с самого резонансного - известных идей Витольд Павлович. Мы пообщались сегодня. Причем, он сам настояли на этом ... Опубликовано среду, 2 Сентябрь 2020

Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков

Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией.

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской ТКГ Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Он также отметил, что большинство позиций Фокина отражают пункты первых и вторых Минских договоренностей.

31 августа на сайте президента появилась петиция об отставке первого премьер-министра Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Впоследствии Фокин отреагировал на критику своих заявлений об "особом" статус для всей территории Донбасса, заявив, "это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки".

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