Прибыль НБУ за шесть месяцев увеличился в 12,5 раза, до 80 млрд грн

2 сентября, 2020, 12:31

Консолидированная прибыль Национального банка Украины в январе-июне составил 80 млрд грн, что в 12,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Сумма консолидированной прибыли Национального банка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, полученной за аналогичный период предыдущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на сумму прибыли повлияли результаты переоценки финансовых инструментов более чем 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн.

При этом в пресс-службе заметили, что обязательства по перечислению НБУ прибыли к распределению в Госбюджет 2021 года будут сформированы по итогам 2020 года и обнародованы весной 2021 года.

В пресс-службе также отметили, что активы банка в течение января-июня этого года НБУ увеличились на 13% по сравнению с консолидированными балансовыми данными на 31 декабря 2019 года, и составили 1 198,9 млрд грн.

"Изменение объема активов - это результат, прежде всего, роста международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривни к иностранным валютам за этот период", - пояснили в пресс-службе.

В частности, это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах. В то же время, отмечается, что объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банками, увеличился за этот период незначительно несмотря на развертывание коронакризиса.

В пресс-службе также добавили, что в части обязательств НБУ за первое полугодие 2020 года выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), тогда как сумма депозитных сертификатов и средств банков сократилась (на 31% и 35,5 % соответственно).

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