Прямые потери для бюджета в случае принятия закона о снижении цен на растаможку "евроблях" составят 8 млрд грн, - Южанина
Об этом Южанина сказала в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Расчеты все показывают прямо, что они против принятия этого законопроекта и посчитали потери даже уже при снижении объемов количества растаможек, разумеется, снижаются объемы поступлений, но прямые прямые потери для бюджета будут 8 млрд грн", - сказала Южанина комментируя возможность принятия закона о снижении цен на растаможку "евроблях".
Она пояснила, что такие убытки были начислены за того, что в законопроекти предлагалось освобождение от уплаты акцизного налога и других платежей.
По словам Южанина, акции "евробляхеров" удалось бы избежать, если бы во власти "не начали заигрывать, а наоборот сказали правду".
"Возможно, и надо внести изменения, но это надо просчитать, именно по новым механизмам, какие можно предложить осознавая и анализируя информацию об остатке тех авто, которые до сих пор не прошли таможенные процедуры. Тогда бы возможно, общество было бы готово к компромиссу, но не тому, который предложен этим законопроектом", - подчеркнула Южанина.
Южанина отметила, что для урегулирования этого вопроса необходимо создание рабочей группы, где "встретились бы люди, которые защищают свои интересы" и нашли бы компромиссный вариант, исходя из статистики, какие автомобили остались без таможенных процедур.
- Напомним, 2 сентября владельцы автомобилей с европейской регистрацией устроили акцию под стенами парламента.
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