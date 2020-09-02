Прокуратура расследует 8 уголовных производств по фактам хищения средств на решении мусорной проблемы Львова

2 сентября, 2020, 07:19

Прокуратурой Львовской области открыто 8 уголовных производств по фактам хищения бюджетных средств при вывозе твердых бытовых отходов из Львова в другие регионы Украины

Об этом журналистам программы Шустров LIVE сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"В целом органами прокуратуры начато 8 дел, из них 4 акта уже направлены в суд в отношении 7 человек", - рассказала Диденко.

Напомним, после масштабного пожара на единственном во Львовской области Грибовичском полигоне ТБО и его закрытия в 2016 году Кабинет министров Украины согласовал вывоз отходов из Львова на полигоны в регионы Украины. Из городского бюджета Львова на 2020 год выделено более 307 млн гривен на решение проблемы с мусором, из которых 250 млн выделені на программу возмещения дополнительных расходов компаниям-перевозчикам твердых бытовых отходов на полигоны по всей стране. Львовский городской совет подписал ряд договоров с перевозчиками и городами, перевозчикам компенсируются расходы, а городам, принимающим львовский мусор, предоставляется субвенция. Недобросовестные перевозчики сбрасывают мусор, не довозя до полигонов. Так, в начале августа в Винницкой области полиция арестовала 5 грузовиков из Львовской области, которые привезли отходы на территорию земель сельскохозяйственного назначения.

Вместе с тем Львовский городской совет отказывается назвать компании, которые вывозят твердые бытовые отходы на полигоны в регионы Украины и с которыми подписаны договоры о возмещении дополнительных расходов на вывоз. Также в городском совете отказались ответить, с кем из перевозчиков отходов были расторгнуті договоры из-за невыполнения требований.

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