Предприниматели в Ивано-Франковске протестовали против "красной" зоны: жалуются, что закончились финансы
Об этом сообщил 5 канал .
С 31 августа в городе ввели жесткие ограничения, по которым должны быть закрыты все непродуктовые магазины, кафе и рестораны, учебные заведения и заведения культуры.
Но бизнес не начал выполнять эти требования. Предприниматели жалуются, что запасов финансов после строгого карантина весной не осталось.
Правоохранители в свою очередь ссылаются на постановление правительства.
Другая предпринимательница Валентина Жеребецкая отмечает, что торговля у нее посезонно, но тем не менее весной она выполняла все правила карантина так, как должно быть. Но повторного введения ограничений она не выдержит.
В Нацполиции говорят, что за два дня введения карантина не было составлено ни одного протокола. Зато сейчас проводятся превентивные меры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-