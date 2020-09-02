Предприниматели в Ивано-Франковске протестовали против "красной" зоны: жалуются, что закончились финансы

Об этом сообщил 5 канал .

"Нас, маленькие магазины, что один, два, три клиента зайдут, то закрывают. Вчера прошлись по всей Галицкой улице, и у всех предпринимателей сфотографировали документы и сказали: будете в суде разбираться, напишем протоколы, завтра попробуйте открыть", - рассказала частная предпринимательница Любовь Терешкун.

С 31 августа в городе ввели жесткие ограничения, по которым должны быть закрыты все непродуктовые магазины, кафе и рестораны, учебные заведения и заведения культуры.

Но бизнес не начал выполнять эти требования. Предприниматели жалуются, что запасов финансов после строгого карантина весной не осталось.

Правоохранители в свою очередь ссылаются на постановление правительства.

Другая предпринимательница Валентина Жеребецкая отмечает, что торговля у нее посезонно, но тем не менее весной она выполняла все правила карантина так, как должно быть. Но повторного введения ограничений она не выдержит.

В Нацполиции говорят, что за два дня введения карантина не было составлено ни одного протокола. Зато сейчас проводятся превентивные меры.

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