Правительство предлагает направить 8,5 млрд грн из местных бюджетов на закупку противоэпидемических средств для школ, - Шмыгаль

2 сентября, 2020, 14:42

По словам премьер-министра Шмыгаля, на счетах местных бюджетов есть еще 8,5 млрд грн для обеспечения школ средствами защиты от коронавируса

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Мы, по состоянию на вчера, понимаем, что на остатках местного самоуправления на сегодня находится 8,5 млрд грн, которые могут быть и должны быть направлены собственно на закупку средств индивидуальной защиты для учителей и образовательного персонала, а также для закупки антисептиков и организации всего необходимого, что нужно сегодня учебным заведениям", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль также добавил, что для родителей, которые хотят учить детей дома, правительство готово предоставлять такие возможности - учиться онлайн, через телеуроки, домашнее обучение и экстернатуру.

"Все эти механизмы существуют, родители пишут заявления на руководителя школы и могут выбирать для детей любую форму обучения", - подчеркнул Шмыгаль.

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