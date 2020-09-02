Правительство поддержало соглашение о сотрудничестве с ЕС в сфере ядерной безопасности
2 сентября, 2020, 16:30
Кабинет министров Украины поддержал соглашение о сотрудничестве с Европейским Союзом в сфере ядерной безопасности
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство одобрило соглашение о сотрудничестве с ЕС в сфере ядерной безопасности.
"Мы продолжим соглашение о сотрудничестве с европейскими партнерами в сфере ядерной безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что соглашение направлено на выполнение программы правительства по расширению объемов помощи, оказываемой Украине в рамках финансовой помощи ЕС.
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