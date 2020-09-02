Правительство планирует принять постановление о возможности работать в онлайн-режиме из-за COVID-19

2 сентября, 2020, 14:55

Кабмин должен иметь план для работы в условиях повышенной опасности из-за коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"К сожалению, опасность COVID-19 остается стабильно высокой. Об этом свидетельствует статистика каждый день. Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета Министров, я считаю необходимым принять постановление о возможности проведения заседаний правительства в режиме онлайн", - сказал он.

Шмыгаль сказал, что юридически это возможно.

"Мы рассмотрим этот вопрос для КМУ, для работы правительственных комитетов. Надеюсь, у нас не будет необходимости этим пользоваться, но должен быть обязательно альтернативный план для работы правительства в условиях повышения угроз по заболеваемости COVID-19. Мы должны обеспечить возможность работать правительству без затормаживания всех необходимых решений в такой чрезвычайной ситуации", - подытожил он.