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Espreso.tvЭкономикаПравительство отменило еще три соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ

Правительство отменило еще три соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ


фото: kmu.gov.ua
Правительство денонсировало соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ в сферах ветеринарии, санитарной охраны и карантина растений из-за их несоответствия современным условиям

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, правительство приняло решение о прекращении участия Украины в Соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ и Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ.

По словам Игоря Петрашко, решение правительства о прекращении участия Украины в этих сделках является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений.

"Некоторые сделки дублируются международными договорами, некоторые - уже устаревшие и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с ЕС", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

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