Правительство отменило еще три соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно сообщению, правительство приняло решение о прекращении участия Украины в Соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ и Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ.
По словам Игоря Петрашко, решение правительства о прекращении участия Украины в этих сделках является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений.
"Некоторые сделки дублируются международными договорами, некоторые - уже устаревшие и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с ЕС", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.
- Напомним, 19 августа Кабмин принял проект постановления о денонсации ряда соглашений в рамках СНГ в сфере гражданской авиации за полеты российских авиакомпаний в оккупированный Крым.
- Украина 12 августа вышла из Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств.
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