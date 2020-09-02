Правительство отменило еще три соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ

2 сентября, 2020, 16:08

Правительство денонсировало соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ в сферах ветеринарии, санитарной охраны и карантина растений из-за их несоответствия современным условиям

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, правительство приняло решение о прекращении участия Украины в Соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ и Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ.

По словам Игоря Петрашко, решение правительства о прекращении участия Украины в этих сделках является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений.

"Некоторые сделки дублируются международными договорами, некоторые - уже устаревшие и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с ЕС", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

Напомним, 19 августа Кабмин принял проект постановления о денонсации ряда соглашений в рамках СНГ в сфере гражданской авиации за полеты российских авиакомпаний в оккупированный Крым.

Украина 12 августа вышла из Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств.

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