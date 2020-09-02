Правительство будет выплачивать жителям Донбасса до 300 тыс. грн компенсаций за разрушенное в результате боевых действий жилье

2 сентября, 2020, 15:52

Кабмин утвердил порядок выплат компенсаций пострадавшим жителям Донбасса, чьи жилые дома были разрушены в результате российской вооруженной агрессии

Об этом сообщил Правительственный портал.

Согласно сообщению, Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для выплаты денежной компенсации пострадавшим, чьи жилые дома были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, В госбюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн грн, а Минреинтеграции определен как главный распорядитель этих средств.

"Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 000 гривен", - отметили в пресс-службе.

Так, бюджетные средства будут распределяться среди пострадавших на основании информации о жилье, которое будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

В пресс-службе также отметили, что денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на подконтрольной Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

При этом отмечается, что решение о предоставлении денежной компенсации и их размер будет принимать специальные комиссии.

В Пресс-служба добавили, что правительство поручило Донецкой и Луганской обладминистрации течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.

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