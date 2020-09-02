Пожар на Харьковщине: железнодорожники помогают ГСЧС тушить возгорание леса

2 сентября, 2020, 20:36

К ликвидации пожара вблизи поселка Двухлетнее Харьковской области привлекли железнодорожников

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Железнодорожники помогают ГСЧС погасить возгорание леса вблизи поселка Двухлетнее на Харьковщине (ЮЖД). Для этого задействовано два пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в связи с приближением огня к путям временно закрыто для движения поездов перегон Двухлетнее - Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собирал совещание по лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb