Пожар на Харьковщине: железнодорожники помогают ГСЧС тушить возгорание леса
2 сентября, 2020, 20:36
К ликвидации пожара вблизи поселка Двухлетнее Харьковской области привлекли железнодорожников
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Железнодорожники помогают ГСЧС погасить возгорание леса вблизи поселка Двухлетнее на Харьковщине (ЮЖД). Для этого задействовано два пожарных поезда", - говорится в сообщении.
Пресс-служба добавила, что в связи с приближением огня к путям временно закрыто для движения поездов перегон Двухлетнее - Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собирал совещание по лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине .
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