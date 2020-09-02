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Espreso.tvОбществоПод песню Цоя: "Евробляхеры" митингуют под Радой за снижение цен на растаможку

Под песню Цоя: "Евробляхеры" митингуют под Радой за снижение цен на растаможку

2 сентября владельцы автомобилей с европейской регистрацией устроили акцию под стенами парламента

Об этом сообщают Вартови.Еспресо

"Евробляхеры" требуют от депутатов срочно рассмотреть законопроект 3704, призванный удешевить растаможку автомобилей. Протест под Радой проходит под песню Цоя "Перемен".

В проект закона №3704 предлагается при ввозе авто с 1 января 2021 года однократно освободить от уплаты НДС участников и ветеранов АТО. Речь идет об автобусах, легковых и грузовых автомобилях, масса которых не превышает 3,5 т, а также прицепах к ним.

Также проект меняет принципы растаможкив части возрастного коэффициента. Участники акции верят, что в случае принятия документа растаможить автомобиль можно будет за 300-600 евро. Источник: https://censor.net/ua/p3217136

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