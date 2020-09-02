Пенсионный фонд направил 600 млн грн на финансирование пенсий сентября

2 сентября, 2020, 17:10

Пенсионный фонд Украины 2 сентября начал финансирование пенсий сентября

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

Согласно сообщению, 2 сентября 2020 года ПФУ начал финансирование пенсий сентября.

"На пенсионные выплаты направлено 0,6 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

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