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Espreso.tvМирОтравление Навального: Москва отвергает обвинения Германии

Отравление Навального: Москва отвергает обвинения Германии

МИД России прокомментировало заявление немецких властей о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок"

Об этом сообщают российские СМИ.

"Заявление властей Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы" Новичок " не имеет подтвержденных фактов", - говорится в сообщении.

МИД РФ призвал Германию к обмену информацией о том, что случилось с Навальным, отметив, что Берлин "пренебрегает существующими механизмами сотрудничества". Также Министерство добавило, что Минюст Германии пока не ответил на запрос российской Генпрокуратуры о ситуации с оппозиционером.

МИД РФ допустил, что с помощью заявлений о Навального Берлин пытается обосновать "какие-то заранее подготовленные" мероприятия ", о которых ранее уже заявлялось".

  • Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российского оппозиционера Алексея Навального " хотели заставить молчать ".

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