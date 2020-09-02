 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОслабление жары и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 3 сентября

Ослабление жары и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 3 сентября

3 сентября дожди вероятны в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Погода завтра в Украине - кисло-сладкая. На Востоке, Юге, в большинстве центральных областей удержится жара, + 30 ° C ... + 36 ° C", - отметила синоптик.

На севере ожидается немного ниже + 26 ° C ... + 29 ° C, разве что на Сумщине еще будет жарко.

На Западе воздуха более свежее, предполагается + 20 ° C ... + 26 ° C.

Дожди возможны кое-где в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области.

На остальной территории - сухо и солнечно.

В Киеве 3 сентября осадки маловероятны.

"Жара немного осядет, максимально в столице ожидается + 27 ° C ... + 28 ° C", - отметила госпожа Диденко.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

2 сентября, 2020 среда

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать