Ослабление жары и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 3 сентября

2 сентября, 2020, 17:19

3 сентября дожди вероятны в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Погода завтра в Украине - кисло-сладкая. На Востоке, Юге, в большинстве центральных областей удержится жара, + 30 ° C ... + 36 ° C", - отметила синоптик.

На севере ожидается немного ниже + 26 ° C ... + 29 ° C, разве что на Сумщине еще будет жарко.

На Западе воздуха более свежее, предполагается + 20 ° C ... + 26 ° C.

Дожди возможны кое-где в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области.

На остальной территории - сухо и солнечно.

В Киеве 3 сентября осадки маловероятны.

"Жара немного осядет, максимально в столице ожидается + 27 ° C ... + 28 ° C", - отметила госпожа Диденко.

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