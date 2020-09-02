Ослабление жары и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 3 сентября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Погода завтра в Украине - кисло-сладкая. На Востоке, Юге, в большинстве центральных областей удержится жара, + 30 ° C ... + 36 ° C", - отметила синоптик.
На севере ожидается немного ниже + 26 ° C ... + 29 ° C, разве что на Сумщине еще будет жарко.
На Западе воздуха более свежее, предполагается + 20 ° C ... + 26 ° C.
Дожди возможны кое-где в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области.
На остальной территории - сухо и солнечно.
В Киеве 3 сентября осадки маловероятны.
"Жара немного осядет, максимально в столице ожидается + 27 ° C ... + 28 ° C", - отметила госпожа Диденко.
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