Оккупанты произвели выстрел из подствольного гранатомета вблизи Марьинки
2 сентября, 2020, 19:29
По состоянию на вечер, 2 сентября, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Марьинки, применив подствольный гранатомет
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечена вражеская провокация из подствольного гранатомета", - говорится в сообщении.
Отмечается, среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.
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