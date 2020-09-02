ОГПУ предлагает создать суд по преступлениям России на Донбассе

2 сентября, 2020, 16:53

В Украине могут создать суд по рассмотрению нарушений Россией международного гуманитарного права на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"Важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенные РФ в условиях вооруженного конфликта за 6 последних лет на территории Украины, а также доведение в национальных и международных судебных инстанциях реализации государством-агрессором "эффективного контроля" над временно оккупированными территориями" , - отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он отметил, одним из вариантов повышения эффективности и объективности судебного разбирательства серьезных нарушений международного гуманитарного права может быть создание в Украине гибридного суда о преступлениях РФ, что может иметь и международный элемент.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что собранные материалы будут ключевым доказательством для привлечения виновных к ответственности. Данилов выразил убеждение, что территориальная целостность в рамках международно признанных границ Украины обязательно будет восстановлена, но не ценой потери суверенитета и территорий.

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