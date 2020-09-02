Официальный курс: евро пересек отметку в 33 грн
2 сентября, 2020, 09:18
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 2 сентября 2020 года на отметке 27,60 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 1 сентября курс составлял 27,56 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 2 сентября установлен на уровне 33,07 грн/евро. По состоянию на 1 сентября курс составлял 32,895 грн/евро.
На наличном рынке 1 сентября по состоянию на 09:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,55, продают - по 27,65 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,55 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,60-29 грн/$.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-