Официальный курс: евро пересек отметку в 33 грн

2 сентября, 2020, 09:18

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 2 сентября 2020 года на отметке 27,60 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 1 сентября курс составлял 27,56 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 2 сентября установлен на уровне 33,07 грн/евро. По состоянию на 1 сентября курс составлял 32,895 грн/евро.

На наличном рынке 1 сентября по состоянию на 09:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,55, продают - по 27,65 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,55 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,60-29 грн/$.

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