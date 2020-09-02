Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу
Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива".
Латушко подтвердил, что сейчас находится в Польше, но подчеркнул, что об эмиграции речи не идет.
"Утром я прибыл в Польшу по приглашению главы программного совета экономического форума в Кринице Гурская. Знаменитая экономическая встреча пройдет 8-10 сентября, в ней примут участие главы правительств многих европейских стран, представители бизнеса со всего мира", - сказал Латушко.
Он также сообщил, что у него запланированы встречи в польском правительстве, с членами парламента, в польском МИД.
"Планирую также посетить Вильнюс, провести встречи с литовскими госструктурами и парламентариями. Моя цель - информировать о внутриполитической и экономической ситуации в Беларуси", - добавил он.
В комментарии изданию TUT.by Латушко заверил, что по завершении всех запланированных мероприятий и встреч он вернется в Беларусь.
"Слышал, пишут, что меня в багажнике кто-то куда-то вывозил. Это абсолютная ложь: я выехал из страны на совершенно законных основаниях, о чем у меня есть отметка в паспорте", - сказал он.
Латушко 17 августа был уволен с поста директора Купаловского театра после того, как осудил насилие силовиков в отношении демонстрантов и поддержал протестующих. До этого он был министром культуры Беларуси и послом в Польше и Франции. После освобождения он вошел в президиум Координационного совета оппозиции.
- Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
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