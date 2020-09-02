Неподалеку от Станицы Луганской горит около 80 га травы, ситуация усложняется

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки возле с. Болотенное Станично-Луганского района на площади около 80 га. Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что вызывает угрозу населенным пунктам с. Болотенное, с. Валуйское и пгт Станица Луганская ", - говорится в сообщении.

Спасатели организовали оповещение местного населения в случае эвакуации. Личный состав ГСЧС Луганщины перевели на двухсменный режим несения службы.

К тушению пожаров привлекли 108 человек и 17 ед. техники. Дополнительно привлекли около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb