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Espreso.tvОбществоНеподалеку от Станицы Луганской горит около 80 га травы, ситуация усложняется

Неподалеку от Станицы Луганской горит около 80 га травы, ситуация усложняется


фото: dsns.gov.ua
На Луганщине пытаются ликвидировать пожар на площади около 80 га, где горит сухая трава и лесная подстилка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки возле с. Болотенное Станично-Луганского района на площади около 80 га. Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что вызывает угрозу населенным пунктам с. Болотенное, с. Валуйское и пгт Станица Луганская ", - говорится в сообщении.

Спасатели организовали оповещение местного населения в случае эвакуации. Личный состав ГСЧС Луганщины перевели на двухсменный режим несения службы.

К тушению пожаров привлекли 108 человек и 17 ед. техники. Дополнительно привлекли около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

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