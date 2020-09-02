МЮ объявил о трансфере соперника сборной Украины на Евро-2020

2 сентября, 2020, 20:21

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере голландского полузащитника Донни ван де Бека

Об этом сообщает официальный сайт " Манчестер Юнайтед ".

Английский топ-клуб выложил за хавбека 40 млн евро. 23-летний футболист получил контракт на 5 лет. Размер заработной платы не сообщается.

В прошлом сезоне Донни ван де Бек провел 37 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. МЮ выиграл конкуренцию у мадридского "Реала".

Центральный полузащитник защищает цвета сборной Нидерландов и следующим летом сыграет против Украины в групповом раунде Евро-2020.

31 августа сообщалось, что экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гал может возглавить сборную Нидерландов .