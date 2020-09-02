Минфин: Из денежного Фонда борьбы с COVID-19 использованы 29%

2 сентября, 2020, 17:42

По состоянию на сентябрь из Фонда борьбы с коронавирусом потратили 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии Украинской правде .

Министр отметил, что по состоянию на 1 сентября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн - это 29% от общей суммы.

"По состоянию на 1 сентября на здравоохранение использовано - 583 млн грн из 16,3 млрд грн выделенных средств на социальную защиту - 8,8 млрд грн из 10,6 млрд грн, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн из 2,5 млрд грн. Министерству образования и науки Украины, а именно на возврат средств за пробное ВНО, направлено и использовано 52,5 млн грн. На строительство и ремонт дорог использовано 7,2 млрд из 35 млрд грн, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы ", - отметил Марченко.

Он добавил, что на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделили 524, 2 млн грн, которые также еще не использованы.

"Цель Минфина - обеспечить эффективное распределение средств Фонда борьбы с COVID-19 и других бюджетных средств на преодоление пандемии и обеспечить максимальный контроль и целевое их использование. Со своей стороны Минфин будет и в дальнейшем регулярно публиковать на своем сайте информацию о бюджетных расходах на преодоление COVID- 19 для обеспечения общественного контроля за использованием этих средств ", - подчеркнул Марченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация об отсутствии денег в Фонде борьбы с COVID-19 "является крупным фейком" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb