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Espreso.tvОбществоЛяшко назвал основную симптоматику коронавируса

Ляшко назвал основную симптоматику коронавируса


фото: zik
Потеря чувства вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на коронавирус, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Он отметил, что ВОЗ на основе анализа случаев COVID-19 сделала такой рейтинг симптомов.

"Первое - это лихорадка, она встречается у 88% всех больных коронавирусом. Сухой кашель у 67%, слабость у 38%, затруднение дыхания у 18%, боль в горле у 13%, головная боль у 13%, боль в мягкие мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота от 5-10%. Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами", - сказал Ляшко.

Он добавил, что утрата чувства вкуса и обоняния почти сразу указывают на коронавирус.

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