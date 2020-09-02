Ляшко назвал основную симптоматику коронавируса
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
Он отметил, что ВОЗ на основе анализа случаев COVID-19 сделала такой рейтинг симптомов.
"Первое - это лихорадка, она встречается у 88% всех больных коронавирусом. Сухой кашель у 67%, слабость у 38%, затруднение дыхания у 18%, боль в горле у 13%, головная боль у 13%, боль в мягкие мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота от 5-10%. Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами", - сказал Ляшко.
Он добавил, что утрата чувства вкуса и обоняния почти сразу указывают на коронавирус.
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