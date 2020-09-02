Леонид Кравчук довел до припадка Бориса Грызлова, - Казанский

2 сентября, 2020, 21:22

Представитель в ТКГ журналист Денис Казанский рассказал об изменении риторики Леонида Кравчука в переговорах с россиянами

Об этом Казанский написал в Facebook.

"Русские и их представители более или менее адекватно общаются только в подгруппе по вопросам безопасности - там им удалось координировать отдельные действия для открытия новых блокпостов на Луганщине. Работа гуманитарной и политической подгруппы полностью заблокирована. Там российская сторона отказывается что-то обсуждать, пока украинский парламент не отменяет свое постановление провести регулярные местные выборы 15.07.2020. Самое важное - обмен пленными. Они отказываются даже согласовываться в списках ", - написал Казанский.

Он отметил, что украинская сторона "пыталась призвать человечество". По словам представителя в ТКГ, из-за отказов от обмена боевиками страдают не только украинские военнопленные, но и российские, которые находятся в украинских тюрьмах.

"Очевидно, военнопленные боевики для россиян не имеют значения. Гораздо важнее спровоцировать скандал из-за документа, не имеющего никакого отношения к ОРДЛО и касающегося только выборов на контролируемой территории. Леонид Кравчук сегодня не знал - полная противоположность имиджа, который мы наблюдаем в публичной коммуникации. Говорил с Грызловым достаточно жестко, а в конце концов привел российского представителя к коллекторам. Никогда раньше не видела Грызлова в таком состоянии - он даже отвернулся от злости от видеосвязи", - написал журналист.