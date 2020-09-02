Лавров: Ситуацию в Беларуси дестабилизируют 200 экстремистов из Украины

2 сентября, 2020, 14:32

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, подготовленных в Украине"

Об этом он заявил на совместной пресс-конференцции с белорусским министром иностранных дел Владимир Макей, сообщает российское издание "РИА Новости".

"Есть данные примерно о 200 экстремистах, подготовленных в Украине для дестабилизации в Беларуси, спецслужбы должны ими заняться", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, в РФ есть "подтвержденные сведения", что деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с территории Украины.

Ранее на этой же пресс-конференции Макей рассказал об "асимметричном ответе" на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии.

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