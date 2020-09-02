2 сентября, 2020, 14:22

15 сентября с 16:30 до 17:20 KYIV MEDIA WEEK Special и Посольство Канады в Украине презентуют звездный inspiration talk "VFX и анимация в Канаде. Возможности для копродукции"

Вскоре ожидается ратификация Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Украиной и Канадой, которая открывает широкие возможности для сотрудничества двух стран. Пандемия значительно ограничивает международное сотрудничество в области производства контента, поэтому особенно актуальными сейчас являются такие направления как анимация и визуальные эффекты. Поэтому сессия станет уникальной возможностью послушать топовых канадских VFX-экспертов, за плечами которых - работа над легендарными блокбастерами Netflix, Marvel, Disney и узнать, как работают гиганты индустрии.

Нейших Али (Neishaw Ali) - основательница и президент SPINVFX - ведущей международной компании по производству визуальных эффектов, которая работала с такими проектам, как "Игра престолов" (Game of Thrones), "Фарго" (Fargo), "Странные чудеса" (Stranger Things), расскажет о подходе SPINVFX к масштабным международным VFX-коллаборациям, о направлении анимации и опыте привлечения специалистов со всего мира к проектамв компании. Также нейших познакомит аудиторию с международными профессиональными объединениями в индустрии визуальных эффектов и даст свои рекомендации по поиску партнеров и финансированию для тех, кто хочет работать на международном рынке.

Зрители KMW узнают как создавались визуальные эффекты к фильму Marvel "Железный человек" (Iron Man) от VFX-супервайзера Уэсли Сьюэлла (Wesley Sewell). В его порфолио также есть и другие франшизы Marvel - "Мстители" (The Avengers) и "Тор" (Thor), он тесно сотрудничал с Ридли Скоттом над фильмами "Гангстер" (American Gangster), "Хороший год" (A Good Year) и историческим эпосом "Царство небесное" (Kingdom of Heaven). Уэсли ввел много инновационных техник в разработке и обработке 3D-фильмов, которые сегодня используются почти во всех голливудских 3D-проектах. Его вклад в индустрию отмечен престижными премиями, в том числе The Lumiere Award.

Модератор сессии: Егор Борщевский, генеральный директор POSTMODERN Digital, ведущей украинской CG & VFX-компании, входящей в состав FILM.UA Group.

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Paper - пост-обзор документ, в котором будет собрана интересная информация, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводимых международными и локальными агентствами специально для KMW.

Секция организована компанией MRM при поддержке Посольства Канады в Украине, соорганизатор - Украинская киноассоциация.

KYIV MEDIA WEEK Special состоится онлайн 15 сентября с 14:00 до 18:30. В программе событий - также дискуссии "Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?" - при поддержке Европейского Союза, "Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной информации в информационных программах" и "Контент, меняет мир. Истории успеха и перспективы украинской аудиовизуальной индустрии" - при поддержке Агентства США по международному развитию ( USAID ) .

Накануне, 14 сентября, состоится десятый Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK. Global Marathon, организованный компанией Media Resources Management при поддержке Украинского культурного фонда. KMW Global Marathon представит эксклюзивную аналитику крупнейших медиарынков от Азии до Южной Америки от ведущих международных агентств и медиаплатформа: The Wit , K7 Media , C21 Media , Ampere Analysis , Prensario International , Glance; свежие исследования украинского аудиовизуального сектора от Media Business Reports (MBR), тематические панельные дискуссии с участием представителей ключевых украинских и иностранных медиакомпаний, прямые включения авторитетных экспертов из разных уголков мира, inspiration talks от звезд индустрии.