Курсантки, которых сбил пьяный майор, получили воинские звания, но готовятся к борьбе за жизнь и справедливость

2 сентября, 2020, 22:04

По случаю начала учебного года им вручили удостоверения офицеров непосредственно в больнице, где они проходят лечение после ужасной аварии

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, информирует "Еспресо.Захид".

"В День знаний в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" начальник штаба - первый заместитель командующего Медицинских сил ВС Украины полковник медицинской службы Андрей Галушка вместе с начальником Украинской военно-медицинской академии полковником медицинской службы Валерием Савицким вручил погоны младших лейтенантов медицинской службы и удостоверения офицеров слушателям Украинской военно-медицинской академии, которые недавно получили тяжелые травмы в результате ужасной ДТП.

В соответствии с приказом Министра обороны Украины, молодые офицеры зачислены в ряды слушателей Украинской военно-медицинской академии и после выздоровления смогут продолжить обучение и осуществить свою мечту - стать военными врачами", - говорится в сообщении Командования.

Напоминаем, происшествие произошло 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической.

За рулем авто находился майор Володимр Холодный, в крови которого обнаружили неоднократное превышение нормы алкоголя. Он недавно был назначен руководителем курса, где учились девочки. Полковник медицинской службы Валерий Савицкий, начальник Украинской военно-медицинской академии, куда вступили на обучение пострадавшие девушки, отметил, что в настоящее время они находятся в Главном военном клиническом госпитале, им оказывают адекватную медицинскую помощь. Угрозы жизни девушек нет, однако состояние у них стабильно тяжелое.

Пластуны начали сборку средств для своей подруги. Также о намерении помочь с деньгами на первоочередное лечение вызвался Львовский городской совет.

Для помощи двум другим девушкам организовались волонтеры в Киеве.

Как рассказывают активисты, которые занимаются лечением девушек, и родственники, их состояние продолжает оставаться тяжелым и они готовятся к дальнейшим сложным операциям.

"У Гали болят связки. Она дальше вынуждена постоянно принимать обезболивающие. Температура поднимается до 38 градусов. Еще остается анемия в легкой форме. Примерно через неделю ожидается первая операция", - рассказала в комментарии "Еспресо.Захид" подруга Галины Николин - София Станович.

Фото: Facebook Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Журналисты издания "Ровно вечернее" рассказали о здоровье второй потерпевшей, Татьяны Николаевой из Ровенской области: "Состояние стабильно тяжелое, ей ампутировали одну ногу. Она до сих пор испытывает фантомные боли".

Девушке недавно исполнилось 24 года. Она закончила Шепетовское медицинское училище и училась в медицинском университете в Ужгороде, недавно стала слушательницей Украинской военно-медицинской академии. Мечтала стать гинекологом.

Фото: Facebook Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

В комментарии "Еспресо.Захид" брат третьей потерпевшей, Александры Гуй Серафим Кудрич рассказал, что состояние сестры стабилизируется, а врачи борются за сохранение второй ноги.

"Вчера как раз сделали операцию на ампутированной ноге. Относительно второй - она полностью раздроблена, врачи ее сложили, но пока неизвестно, как она срастется. Надежда на ее нормальное функционирование есть, но гарантии никто не дает. Общее состояние понемногу стабилизируется", - отметил Серафим Кудрич.

Фото: Facebook Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

В то же время он отметил, что виновник аварии, видимо, сейчас пытается использовать семейные обстоятельства, чтобы ослабить меру наказания:

"Пока виновник арестован на 60 суток и процессуальные действия происходят. Но уже начинают говорить о том, что у него ребенок с ДЦП, жена с онкологией, и его адвокаты хотят это использовать. С нашей стороны, юридическим сопровождением занялась волонтер, которая и держит дело под контролем ".

Также он отметил, что все три девушки сейчас находятся в одной палате, которую волонтеры назвали "Палата мечтательница"